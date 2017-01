Fenerbahçe blijft in Turkse titelrace na zege op Basaksehir

Basaksehir begon het duel met Fenerbahçe met een indrukwekkende ongeslagen status. De koploper bleef zijn eerste negentien duels in de Turkse Süper Lig zonder nederlaag, maar zag de concurrentie na vier gelijke spelen in de laatste zes duels wel naderen. Op bezoek bij Fenerbahçe had de ploeg het moeilijk. De thuisploeg, met Jeremain Lens in de basis en Robin van Persie op de reservebank, nam in de 28ste minuut de leiding via Tufan. De Braziliaanse spits Fernandao had een kwartier voor tijd de ultieme mogelijkheid om de voorsprong voor Fener te verdubbelen, maar faalde vanaf elf meter. Robin van Persie viel zes minuten voor tijd in voor Fernandao.



Met vier ploegen binnen vier punten ligt de Turkse titelstrijd zo weer helemaal open. Istanbul Basaksehir gaat met 39 punten nog altijd aan kop. Regerend landskampioen Besiktas volgt op een punt achterstand. Galatasaray, dat gisteravond met 2-1 onderuit ging bij middenmoter Karabukspor, staat derde met 36 punten. Fenerbahçe blijft na de overwinning op Basaksehir vierde op de ranglijst in Turkije, maar klom wel naar 35 punten.