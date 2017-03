'Feyenoord heeft de snik, het drama, Ajax nauwelijks'

RondetafelgesprekDe Klassieker is de meest beschreven sportwedstrijd van Nederland, maar waarin schuilen precies de literaire en romantische kanten van Ajax-Feyenoord? Welke van beide clubs is het best in verhalen en anekdotes te vangen? AD Sportwereld bracht drie schrijvers samen: Kluun, Michel van Egmond en Jan Mulder. ,,Coolsingel. Prach-tig woord. Je moet er toch niet aan denken dat die straat 'De Brink' had geheten?''

Jan Mulder spreidt de armen in hotel Pincoffs, vlakbij de Maas, op de Kop van Zuid in Rotterdam. Buiten schijnt de lentezon, de oud-voetballer komt net binnenlopen, rechtstreeks vanuit Brussel. ,,Pwaooaah!'', zegt Mulder; een kreet van verrukking die alleen hij beheerst, van onderuit de Groningse keel.



,,Ik rij hier net over die bruggen door de stad. Wat een pracht hè. Wat een stad! Pwaooaah!'



We hebben in Rotterdam afgesproken voor dit gesprek, vooral vanuit logistiek en praktisch oogpunt. En dus gaat het eerst over de stad van Feyenoord, koploper in de eredivisie, morgen tegenstander van Ajax.



Kluun, Ajax-supporter en woonachtig in Amsterdam: ,,Rotterdammers geloven dat vast niet, maar wij kijken met bewondering naar hoe dat hier gaat. Zitten wij al jaren met die Noord-Zuidlijn te hannesen, hebben ze in Rotterdam het ene na het andere prachtige gebouw neergezet. Bruggen, wolkenkrabbers. Centraal Stationnetje erbij. Alsof het niks is.'' Van Egmond: ,,Rotterdammers zijn zo trots op hun stad, hè. Nico Dijkshoorn kan daar prachtig over schrijven: over een wandeling door Rotterdam, met heel trotse Rotterdammers.''

Maar in welke club zit het beste boek? In Feyenoord of in Ajax?

Kluun: ,,Feyenoord. Geen twijfel mogelijk.''

Van Egmond: ,,Elke grote Amerikaanse sportschrijver zal zeggen dat je de beste sportverhalen in de kleedkamer van de verliezer vindt. Historisch gezien was dat meestal Feyenoord.''

Kluun: ,,Feyenoord heeft de snik, het drama, de tragiek. Ajax nauwelijks. En als je over de heroïsche kant van sport wilt schrijven, of over helden, dan is het veel boeiender als die held ook weet wat verliezen is. Dat de held zich heeft opgericht, als een soort Harrison Ford.''



Mulder: ,,Sorry, maar ik proef hier toch iets van een generatiekloof, hoor. Ik associeer Feyenoord helemaal niet zo met tragiek of met verliezen. Als kinderen in Groningen groeiden wij op met de Droom van de Kuip. Feyenoord, dat was glamour, hoor. Dat fantastische, fenomenale stadion. Die grasmat! Och, jongens, ik heb daar een paar keer mogen spelen hè. Kip-pen-vel. Zo mooi.''

Eigenlijk is Willem van Hanegem één van de weinige Feyenoorders die voldoen aan de kenmerken van een typische held. Michel van Egmond Het bekendste boek over één van beide clubs gaat ook over Feyenoord: De Coolsingel bleef leeg van Hugo Borst. Dat is dus geen toeval?

Kluun: ,,Laatst heb ik De Coup van Cruijff nog zitten lezen. Ook een goed boek hoor, maar dat is meer een soort bankendrama. Dat is soms alsof je over de val van ABN-AMRO zit te lezen. Captains of Industry. Corporate gedoe. De Coolsingel bleef leeg, dat is veel meer puur voetbal. Een volksverhaal.''



Mulder: ,,De Coolsingel. Wat een prach-tig woord ook hè. Je moet er toch niet aan denken dat het gewoon De Brink had geheten? De Brink bleef leeg! Ha ha.''

Van Egmond: ,,De Coolsingel, daar kan Guus Haak nog steeds elke dag om huilen. Die bladert dan door een fotoboek uit 1970 en schiet vol. 'Tsjongejonge', zegt hij dan. 'Dat we dat toch mee hebben mogen maken.' Die Europa Cup heeft zo ongelooflijk veel losgemaakt in Rotterdam, en dat is tot op de dag van vandaag zo.''

Maar is de tragiek van Feyenoord ook niet een beetje cliché inmiddels? Dat wordt wel erg vaak gecultiveerd, zowel in Rotterdam als in Amsterdam.

Kluun: ,,Ja, maar toch. De beste verhalen gaan nooit over het spel zelf. Bij Ajax zit de schoonheid van oudsher juist in het spel. Daar kun je best over schrijven natuurlijk, maar niet te lang graag.''

Van Egmond: ,,Feyenoord heeft ook een ander soort helden. Supporters van Feyenoord houden het meest van mensen die gewoon op henzelf lijken. De Goey, Kiprich. Coen Moulijn had dat ook. Die had niet alleen een kledingwinkel, hij stond er ook zelf in als verkoper. Een lieve man. Stond ook heel dicht bij de mensen.''



Mulder: ,,Moulijn, dat was wat Garrincha voor de Brazilianen was. Die bijnaam zou ook heel goed bij Coen passen: 'De vreugde van het volk.''

Van Egmond: ,,Eigenlijk is Willem van Hanegem één van de weinige Feyenoorders die voldoen aan de kenmerken van een typische held. Hij is ook één van de weinige oud-spelers die echt uitgesproken zijn, trouwens, ook over Feyenoord.''

Cruijff is in Nederland een soort opperheld, een culturele icoon. Over hem zijn niet voor niets talloze boeken geschreven, een aantal heel goede ook.

Kluun: ,,Cruijff is altijd haat én liefde geweest. Ook onder Ajacieden, in verschillende periodes. Dat jaar dat hij naar Feyenoord ging alleen al, in 1983/84. Puur rancune! Daar zit ook een mooi boek in, hoor.''



Mulder: ,,Ik heb dat altijd zo raar gevonden. Cruijff die naar Feyenoord ging, als hét symbool van Ajax. Ik heb nooit begrepen waarom hij dat deed.''

Van Egmond: ,,Ook wel weer mooi, toch? Dat hij meteen kampioen werd. Dat hij het allemaal nog waarmaakte ook.''

Mulder: ,,Nou en? Kom op, zeg. Alsof de grootheid van Cruijff afhangt van een kampioenschapje meer of minder. Nee. Had-ie niet moeten doen.''

Zelfspot is bij Ajax een volstrekt onbekend fenomeen. Kluun Dat er nog altijd geen Johan Cruijff-stadion is in Amsterdam, wat zegt dat?

Mulder: ,,Het is onbegrijpelijk, vooral ook omdat de naam 'Arena' helemaal niets waard is. 'De Kuip', dat is iets voor altijd. De Arena is iedereen binnen een dag alweer vergeten. Ajax is altijd slecht geweest in het eren van helden. Met Piet Keizer stond ik ooit voor de deur van het spelershome van De Meer. Mooi dat die suppoost Piet Keizer niet binnenliet.''

Van Egmond: ,,Jou ook niet?''

Mulder: ,,Nee. Maar dat is wat anders. Ik heb bij Ajax gespeeld, maar heb me altijd een Anderlecht-speler gevoeld. Met mij is bij Ajax de neergang ingezet, zeg ik altijd. Ik was nog niet binnen, of we verloren in de eerste ronde van CSKA Sofia. Hadden ze net drie Europa Cups gewonnen! Nee, dan Piet Keizer. Een icoon van de club.''

Van Egmond: ,,Het zegt ook wel weer iets dat er nog nooit iemand over een Coen Moulijn-stadion is begonnen. Dat is bij Feyenoord totaal geen thema. De Kuip is gewoon De Kuip. Het stadion overstijgt alles.''

Dennis Bergkamp zei ooit: 'Club­liefde is het gevoel dat je ergens thuishoort.' Herkennen jullie dat?

Mulder: ,,Ja, mooi gezegd. Ik vind dat intrigerend hoor, wat voetbal los kan maken. Een warm clubgevoel ervaren. Ik vind dat prachtig.''

Van Egmond: ,,Feyenoord is denk ik de meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland. Die hysterische aanbidding. De latente liefde. De stress ook. Ik heb er twaalf jaar rondgelopen, dus ik weet wel een beetje wat het teweeg kan brengen. Op dinsdag denk je bij Feyenoord: dit is echt de grootste club van Europa. Het Celtic van Nederland. En op woensdag denk je: bij de F'jes van Barendrecht hebben ze het beter voor elkaar.''



Kluun: ,,Dat sentiment rond Feyenoord is mooi, hoor. Maar richting Ajax lijkt het soms wel haat. Echte haat. Jammer wel. Beangstigend soms. Andersom leeft dat helemaal niet zo.''

Van Egmond: ,,Jongens zoals Fraser en De Wolf gingen vroeger met de hele club op stap aan het Leidseplein, op maandagavond. Is andersom ondenkbaar. Ik zie hier al twintig Ajacieden op het Stadhuisplein lopen...''

Mulder: ,,In de jaren 70 gingen wij al via een sluiproute naar de Kuip. Heel kneuterig nog, maar toch. We liepen gewoon tussen de mensen door naar de bus, maar ook toen al was de rivaliteit groot.''

Feyenoorders kunnen zichzelf weer wél relativeren, toch? Of schuilt er in Ajax ook een vorm van zelfspot?

Kluun: ,,Absoluut niet. Zelfspot is bij Ajax een volstrekt onbekend fenomeen.''

Van Egmond: ,,Feyenoorders kunnen zichzelf en de club goed relativeren, maar alleen onderling. In Rotterdam werd er heel hard gelachen toen de hele stad dacht dat Feyenoord George Best had gekocht. Bleek het uiteindelijk om Clyde Best bleek te gaan, een wat onhandige kleerkast uit Bermuda. Maar richting buitenwereld werkt dat juist niet zo. Integendeel. Dan mag er niemand aan Feyenoord komen.''



In hoeverre zijn Ajax en Feyenoord een afspiegeling van respectievelijk Amsterdam en Rotterdam?

Kluun: ,,Wel in de zin dat ze heel verschillend zijn qua karakter en uitstraling. De contrasten zijn heel groot. Dat maakt die Klassieker ook zo mooi. Tegelijk is Ajax niet écht een afspiegeling van Amsterdam, althans, op de tribunes. Feyenoord bijvoorbeeld is veel multicultureler. Daarin herken je veel meer de grote stad.''

Van Egmond: ,,In de Kuip kun je een Surinamer, een Marokkaan en een Molukker naast elkaar zien staan. En die zingen dan over joden enzo. Maar Feyenoord is tegelijk ook een club van de regio. Capelle, Barendrecht. Ook de media bij Feyenoord zijn vaak regionaal van inslag, net zo fatalistisch als de fans vaak. Dat is ook bijzonder, vind ik: Feyenoord is groot en provinciaals tegelijk.''



Mulder: ,,Anderlecht heeft dat ook. Dat heeft een heel mondain, Brussels imago, maar is eigenlijk een club van veeboeren met een kleine mentaliteit. Constant Vandenstock: een heel lieve, bescheiden Belg.''

Kluun: ,,Feyenoord is ook veel minder hard dan je denkt, volgens mij. Laatst in de Kuip, toen er 'We worden kampioen' werd ingezet in een bepaald vak. Dat de rest van het vak dan gelijk van 'sssst' doet. Die angst en twijfel. Bijna lief.''

Maar jullie verwachten toch ook wel dat Feyenoord nu kampioen wordt?

Mulder: ,,Ja. Die goal van Vilhena in Heerenveen. Daar zat wel alles in. Daar sprak iets uit van: hier met die bal. Ik ga 'm erin schieten, want dan worden we kampioen. Technisch heel knap ook, trouwens.''

Kluun: ,,Zelfs Ajacieden gunnen Feyenoord deze titel. Ze verdienen het gewoon. Geen discussie.''



Van Egmond: ,,Zeg dat maar niet te hard. Feyenoorders willen dat niet horen, ze zullen dat als een belediging opvatten.''

Kluun: ,,Eerlijk is eerlijk, voor het boek zou het beter zijn als het alsnog misgaat. Maar dat moeten we ze maar niet aandoen. Er zijn veel belangrijkere dingen dan een goed boek.''