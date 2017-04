Feyenoord heeft het in eigen hand

Het gevoel

Voor wie er cynisch naar wil kijken. Jong Feyenoord gaf gistermiddag de regie in de titelstrijd in de reservecompetitie uit handen. Het 2-2 gelijkspel in het Kyocera Stadion tegen Jong ADO Den Haag betekent dat de Rotterdammers, twee duels voor het einde van de competitie, achterop zijn geraakt bij koploper Heerenveen.



Nee, daar hoeft niemand van wakker te liggen, want de competitie waarin het reserve-elftal uitkomt, buiten de voetbalpiramide, is zo'n beetje de meest onaantrekkelijke van Nederland. Bovendien levert een titel in de competitie met acht clubs geen tastbare prijs op. Toch werd er op de tribune over gemopperd. Als de prijzen worden verdeeld, lijkt Feyenoord af te haken. Het lot van de topclub waar de prijzenkast maar mondjesmaat wordt aangevuld.



Dat neerslachtige gevoel past naadloos in de stemming die er sinds zondag heerst rond de hoofdmacht. Iets meer dan een week geleden gingen de Rotterdammers naar de Arena om de titelstrijd al in een vroeg stadium in het slot te gooien. Drie duels verder is de voorsprong niet de gedroomde negen punten, maar nog één schamel puntje.



Dat punt moet over de eindstreep worden getrokken, maar dat zal een hels karwei worden. ,,Nog vier keer winnen en wij zijn kampioen'', zegt Toornstra. ,,Zo is het gewoon. Ja, ik weet het: we hebben het wel over vier keer winnen. Maar vergeet niet, we wonnen dit seizoen al 23 wedstrijden, hè.''



En zo is het natuurlijk ook. Maar wat zegt het eigenlijk over het restant van de zenuwslopende titelrace? En gelooft de ploeg er zelf wel in, nu de druk enorm is. Bij PEC Zwolle heeft de pers na afloop vrij zicht op de kleedkamer. Toen de deur openging, zag je stuk voor stuk diep ontgoochelde spelers. Steven Berghuis omschreef het gevoel treffend. De spelersgroep die zich verantwoordelijk voelt voor de stad, voor de club, voor de fans. Een ondraaglijke last op de schouders, of straks toch een combinatie die het beste bij de fans en spelers naar boven haalt?



Berghuis lijkt een van de weinigen die momenteel niet gebukt gaat onder de druk. Hij stond in Zwolle ook gewoon op, waar veel spelers niet thuis gaven. Trainer Giovanni van Bronckhorst straalt ondanks de spanning nog altijd rust uit. Maar ook de ex-international kan de druk niet meer wegnemen. ,,Hoe minder duels er nog zijn, hoe spannender het wordt'', zegt Van Bronckhorst. ,,Daar moeten we mee kunnen omgaan, als we kampioen willen worden. Maar wat voor ons geldt, geldt ook voor de concurrentie, hoor. Elke misstap nu kan fataal zijn.''

