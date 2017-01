Feyenoord, ga beter voetballen

Zaterdag speelde Feyenoord weer niet bijzonder. Ja, zeggen mensen dan tegen me: 'Als je dit soort wedstrijden ook nog wint...' Maar het had best ­1-1 kunnen worden, al speelde Willem II zeer droevig. Die scheten in hun broek voor Feyenoord, zo leek het wel.



Ajax heeft het nu ook niet, maar blijft voor mij toch favoriet voor de titel. Zij zijn tot goed voetbal in staat. Feyenoord toonde dat alleen een helft tegen AZ. Ajax speelt in normale doen gewoon een stuk makkelijker. Het kost minder kracht. Dat kan helpen als het in de slotfase van de competitie echt spannend wordt. Dan kan Feyenoord het opeens heel benauwd krijgen.



Wat me wel opvalt, is dat de spelers van Feyenoord inmiddels heel realistisch zijn over het vertoonde spel. Ik hoorde Toornstra na de wedstrijd zeggen dat er niet goed was gespeeld. Ik vind dat een belangrijk gegeven. Het is goed dat spelers dat beseffen en niet meegaan met de meute die roept dat de Coolsingel al in zicht is.