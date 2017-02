Feyenoord is dé knuffelclub

In de omgeving van de Kuip zie je ze geregeld. Jongemannen in zwarte capuchontruien, met op de achterkant een wit geborduurde tekst in gotische letters: 'No one likes us, we don't care'.



Een slogan geleend van Millwall, een club waar vroeger iedereen in Engeland een hekel aan had.



Het zinnetje klinkt best stoer. Er spreekt een soort rebellie en eendracht uit. De slogan is niet te lang en niet te kort. Hij werkt perfect op posters, op stickers en op truien.



Er is nog slechts één probleempje, in Feyenoords geval althans: het is onzin. Hoe graag jullie het misschien ook zouden willen, badend in het aloude sentiment van 'wij tegen de rest van de wereld'. Het gaat allang niet meer op.



Dat hele 'no one likes us' slaat als een visstick op een bongo.



Ik wil hier niemand grof beledigen, maar Feyenoord is stilaan de knuffelclub van Nederland geworden. Het SC Heerenveen van deze tijd, het Leicester City van de Lage Landen, het Wales of Ierland van het Nederlandse clubvoetbal.



Wij, gemiddelde voetballiefhebbers zonder bloeddorstige anti-gevoelens, gunnen jullie die landstitel van harte. Niet uit medelijden, maar gewoon. Echt.