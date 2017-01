Feyenoord keert terug met een stralende lach

Hard gelag

Dat moest een hard gelag zijn geweest voor Tapia en in iets minder mate Marko Vejinovic. Beide spelers werden ooit met veel tromgeroffel en voor miljoenen euro's naar de Kuip gelokt, maar hun bruikbare momenten in het shirt van Feyenoord zijn nog altijd op één hand te tellen. Al maanden was duidelijk dat El Ahmadi door zijn aanwezigheid bij de Afrika Cup moest worden vervangen, maar als de voortekenen niet bedriegen gaat die worst aan de neus van Vejinovic en vooral Tapia voorbij.



Het feit dat Van Bronckhorst het duo liet opdraven in de ochtenduren, op een verlaten trainingsveld bij een oefenpartijtje tegen de amateurs van Katwijk, moet als een rechtse directe hebben aangevoeld voor Tapia. ,,Een mededeling dat iemand niet speelt, is altijd een diepe teleurstelling'', zei Van Bronckhorst daarover. ,,Of ik dat aan Tapia merkte? Ik ben zelf ook speler geweest. Ik moet als trainer een keuze maken. Tegen Katwijk vormden Vejinovic, Tapia en Gustafson het middenveld. Tegen Mainz wilde ik gewoon heel graag Vilhena, Toornstra en Kuyt aan het werk zien.''



De keuze van Van Bronckhorst op het middenveld betekende als bijvangst dus dat Berghuis gewoon kon laten zien dat hij in topvorm is. Bovendien brengt de buitenspeler met zijn directe vrije trap een extra aanvalswapen mee. Zijn vrije trap, loepzuiver in de hoek naast keeper Jannik Huth geschoten, zette Feyenoord zaterdag op voorsprong. Diezelfde keeper deed even later met wat ouderwets grabbelwerk meteen de 2-0 cadeau aan Jens Toornstra.