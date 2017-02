Feyenoord kiest strategisch

Dat Kramer niet op het trainingsveld verscheen, omdat Kuyt zaterdagavond zelf mocht kiezen of hij wel of niet wilde trainen, leverde de boze pinchhitter een week schorsing op. ,,Ik bepaal wie er wel of niet trainen. Ik heb Kramer duidelijk gemaakt dat het niet kan wat hij heeft gedaan. Maar hij is maandag weer van harte welkom.''



Dat Gustafson een schorsing kreeg, omdat hij op maandag Wout Faes van Jong Heerenveen natrapte, vond de trainer het minst erg. ,,Ik heb de beelden gezien, ik vond het geen natrappen. Maar Kuyt, Kramer en Gustafson, het gebeurde allemaal wel in één week. We hebben dus aanleiding gegeven dat er over deze dingen is geschreven. Dat moeten we voorkomen, heb ik de groep verteld. We moeten er staan tegen ADO, dan gaat het daar over.''