Feyenoord krijgt geen rust in de zomer

Gevestigde naam

Misschien dat daarom de naam van een gevestigde waarde als Jeremain Lens in de Kuip valt. Of dat reëel is, is nog maar zeer de vraag. Sunderland zal hem onder de zes miljoen euro nooit van de hand doen en bovendien is het huidige jaarsalaris van de aanvaller zo hoog dat Feyenoord daar nog niet eens een kwart van zou kunnen betalen.



,,Er is het bekende cliché'', zegt algemeen directeur Eric Gudde. ,,Er komen is één ding, er blijven natuurlijk een tweede. We zullen heel creatief met ons geld moeten omspringen. We hebben afgelopen zomer Nicolai Jørgensen voor relatief weinig geld binnengehaald. Het is een schitterende uitdaging om zoiets nu weer te doen. Maar wel een zware uitdaging.''



Het verschil in budget tussen Ajax en PSV enerzijds en Feyenoord anderzijds blijft. Maar volgens Gudde moet daar niet meer over worden gezeurd. ,,Er wordt nu naar gevraagd en dan geef ik eerlijk antwoord. Maar wij klagen er niet over, we moeten gewoon weer op een creatieve manier de strijd aangaan. En dat het kan, dat is dit seizoen gebleken.''



Middenvelder Sofyan Amrabat (20) van FC Utrecht is een doelwit, in Rotterdam weten ze dat de eenmalig international van Marokko graag naar de Kuip zou willen verhuizen. Aan de andere kant zal Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren een mooi transferbedrag eisen voor het talent uit Huizen.