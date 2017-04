Feyenoord liet zich afbluffen

Of de eredivisie nu op zijn kop staat, na de nederlaag van Feyenoord? Ja, dat zegt dan iedereen. Zoals ik ook al mensen hoorde zeggen dat Feyenoord helemaal weggespeeld is en dat het in de rest van dit seizoen de boot zal missen. Maar dat geloof ik niet hoor, hoewel Feyenoord er woensdag tegen Go Ahead wel zal moeten staan. Vooral in mentaal opzicht wordt dat een belangrijke wedstrijd. Feyenoord heeft zich door Ajax laten afbluffen. De Ajacieden kleunden erin. En ondertussen liet scheidsrechter Kuipers zich beïnvloeden door de sfeer in de Arena. Hij had Ajax in de eerste minuut nooit een vrije trap mogen geven, op zo'n kansrijke positie nog wel. Het was namelijk helemaal geen overtreding. De 1-0 van Ajax was dus een presentje van de scheidsrechter, die ook de verdere wedstrijd in het nadeel van Feyenoord floot, onder meer bij het geven van kaarten. Ja, mensen zullen nu zeggen dat ik voor Feyenoord ben. Klopt, dat ben ik, maar ik ben ook eerlijk en na zo'n nederlaag ben ik echt niet in de ban van de treurnis.

Feit is dat de Feyenoorders zich de kaas van het brood lieten eten. Dat viel me tegen. Als je niet goed speelt, is er nog iets anders wat je kunt doen: hard werken. Dat gebeurde niet. Natuurlijk had Feyenoord pech dat Jørgensen al zo snel met een blessure naar de kant moest, maar bij andere spelers had ik toch echt het idee dat ze niet door hadden dat de wedstrijd al was begonnen. Terwijl we op tv toch de hele week werden doodgegooid met filmpjes over een héél belangrijke wedstrijd.



In de beginfase is deze Klassieker door strijd beslist. Pas na de 2-0, toen de tegenstander het geloof had verloren, ging Ajax makkelijker voetballen. Toen zag ik opeens het spel dat ik al eerder van Ajax had verwacht.



Maar Feyenoord had de wedstrijd al veel eerder verloren. Berghuis was niet bij de les. El Ahmadi begon zwak. Jones zag er bij de 1-0 niet goed uit en was minder sterk bij hoge ballen dan anders. De twee centrale verdedigers speelden ook niet goed, Toornstra was er niet, Karsdorp en Nelom waren te onrustig.