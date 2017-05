Feyenoord moet zich geen complex laten aanpraten

Wat je hoort na zo'n onverwachte nederlaag van Feyenoord: Dat ze niet tegen de druk kunnen, Dat de spelers te veel stress voelen bij het grote verlangen van de fans. Dat soort dingen... Wat een onzin zeg. Feyenoord moet zich nu echt geen complex laten aanpraten. Sommige mensen zeggen dat Rotterdam al te veel in feeststemming was, maar al was dat zo dan nog mag dat geen probleem zijn voor spelers. Zoiets is toch geweldig. Om de titel spelen lijkt me leuker dan tegen degradatie vechten.



Zelf heb ik zoiets als gisteren gelukkig als speler of trainer niet meegemaakt. Maar iedereen weet nog hoe AZ tien jaar geleden het kampioenschap verspeelde tijdens een uitwedstrijd tegen een al gedegradeerd Excelsior. En een jaar geleden overkwam Ajax bij De Graafschap op de laatste speeldag hetzelfde. Zulke dingen gebeuren.



Ik wil geen betweter zijn hoor, maar als je zag hoe sommige spelers van Feyenoord gisteren aan de wedstrijd begonnen. Dat had echt niets met stress te maken. Die waren gewoon niet bij de les. Berghuis ging halfbakken een kopduel in en liep toen tegen een stootje aan. Dat krijg je als je er niet vol ingaat. Maar wat deed hij daarna? Eerst bleef hij lang liggen. Later bleef hij mokken. Tegen de scheidsrechter, de grensrechter en de tegenstander. Schiet op, man, dacht ik. Concentreer je op de wedstrijd! Je kan vandaag kampioen van Nederland worden. Kampioen! Daar heb je het hele seizoen keihard voor gewerkt. Maak het dan af.



Je zag dat Excelsior steeds de vrije man vond op het middenveld, waarna Feyenoord er dan weer met drie man op ging jagen. Dat is niet verstandig. Dan lopen er gauw weer anderen vrij. Dan kom je dus steeds te laat. Maar er ging natuurlijk wel meer fout.



Toornstra liep steeds onnodig lang door op de keeper, waardoor er bij een lange bal van dezelfde keeper grote gaten op het middenveld kwamen te liggen. El Ahmadi liep vaker tussen zijn centrumverdedigers dan op het middenveld. Jorgensen bood zich steeds aan op de vleugels, waardoor er in de zestien vaak niemand liep. Karsdorp gaf de ene na de andere bal aan de tegenstander en Elia en Berghuis zijn geen een keer langs hun man gekomen. Eigenlijk speelde alleen Kongolo nog een redelijke wedstrijd.