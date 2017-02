Feyenoord, straal toch eens uit dat je bovenaan staat!

Nee, de jeugd van tegenwoordig zal hem niet gauw opstellen in hun teams op de Playstation. Want daar win je waarschijnlijk geen wedstrijd met hem. Maar op een echt veld - en dat moet de jeugd toch ook aanspreken - speelt hij voor je met ziel en zaligheid. Hij is onverbiddelijk. Je loopt hem nooit zomaar voorbij.



Karsdorp speelde ook wat behoudender dan anders. Als hij heeft aangevoeld dat dat beter is dan al dat hollen, rennen, vliegen van hem, dan gaat hij echt de goede kant op. En dan heb je de spits nog: Jørgensen. Dat is de kapstok. Iemand die je kunt aanspelen. Of hij de bal kwijt kan of niet, hij verliest 'm niet gemakkelijk. Dat is een belangrijk gegeven als je niet echt goed speelt. Nee, hij is niet supersnel. Maar wie is dat wel? Ja, Usain Bolt.



Jørgensen is niet langzaam hoor. En hij loopt gemakkelijk. Feyenoord speelde dan wel niet goed, maar dit was wel een moeilijke wedstrijd die nu kan worden afgestreept.



Dat Ajax en PSV eerder dat weekend al hadden gespeeld, en gewonnen, is iets wat vooral supporters bezig houdt. Spelers kijken vooral naar hun eigen prestaties. In mijn strijd straalden we altijd uit dat we zeker gingen winnen. Ik erger me daarom bijvoorbeeld altijd aan spelers, die bij een voorsprong van 1-0 gaan tijdrekken. Om indruk te maken op de tegenstander moet je juist haast maken. Zodat ze gaan denken: O jee, die gasten willen er gewoon nog één maken.



In de race om de titel gaat het vanaf nu tussen Ajax en Feyenoord. Volgende week speelt Ajax thuis tegen Sparta en Feyenoord in de Kuip tegen Groningen. Ik denk dat Sparta er slechter aan toe is dan Groningen. En Feyenoord, dat de eerste wedstrijd van dit seizoen nog in Groningen met 0-5 won, moet vooral niet denken dat het thuis weer zo gemakkelijk zal gaan.



Aan de andere kant geloof ik niet dat Feyenoord dit seizoen in de Kuip nog zal verliezen.