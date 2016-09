FIFA vindt nieuwe financiële topman

Haase ook in dubbelspel onderuit op de US Open

18:33 Voor tennisser Robin Haase zijn de US Open voorbij. Na een vroegtijdige uitschakeling in het enkelspel kon de Hagenaar vrijdag in het mannendubbel niet stunten met zijn Nieuw-Zeelandse gelegenheidspartner Artem Sitak. In de tweede ronde was het als eerste geplaatste Franse koppel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut veel sterker: 6-3 6-4.