Finale is steeds meer speeltuin voor de subtop

Beleving

Succesvol bekertrainer Foeke Booy - hij won met FC Utrecht de KNVB-beker in 2003 en 2004 - zag het verschil tussen beleving van een topclub en een subtopper ooit treffend in beeld toen hij zijn eigen aanvoerder Jean-Paul de Jong bij FC Utrecht verplichtte om in pak naar de persconferentie voor de finale van 2003 te komen. Ook al was het die dag dan drukkend warm in Zeist, Utrecht wilde laten zien dat het menens was. Aanvoerder Paul Bosvelt van tegenstander Feyenoord kwam in shirt en teenslippers aanlopen. Het resultaat: FC Utrecht won de finale van Feyenoord met 4-1. In die weken ervoor had Booy de competitie toen vooral gebruikt als voorbereiding op de finale. Zoals er bij AZ en Vitesse rond de laatste competitiewedstrijden ook nauwelijks over iets anders dan de bekerfinale werd gesproken.



Alleen de voorpret is al genieten voor de subtoppers. Al wordt de spanning ze soms iets te veel. Maikel Kieftenbeld kan de week voor hij de finale in 2015 won met FC Groningen nog precies uittekenen. Vermoedelijke beleeft hij zoiets nooit meer. ,,Wat FC Groningen toen had, heeft Vitesse nu. Geen enkele prijs in de prijzenkast. Dat maakte het extra speciaal. De supporters zijn daar heel erg mee bezig. Ik sliep met Michael de Leeuw op een kamer in het hotel waar we verbleven als voorbereiding. Dan leg je op een gegeven moment je telefoon maar weg, want op social media gaat het maar door met supporters die bezig zijn met de finale. De impact is enorm."



Dat begon toen in de tweede ronde van het bekertoernooi al. ,,We speelden tegen Barendrecht. Een amateurclub, maar onze trainer Erwin van de Looi liet gewoon het basisteam spelen. Als teken van: die beker is voor ons hartstikke belangrijk. Ook al omdat de bekerwinnaar vorig jaar voor het eerst rechtstreeks was geplaatst voor de groepsfase van de Europa League."



Dat is nog altijd zo. Nogal een verschil met alleen de kwalificatie voor de voorronde van dat toernooi, waarin Nederlandse clubs vaak sneuvelen. ,,Topclubs kiezen vaak, met hun grotere selecties, voor een B-team in de beker. Dat gaat dan nog weleens fout, zoals met Ajax dit seizoen."



Áls ze de finale dan winnen, dan koesteren de subtoppers de bekerwinst op alle mogelijke manieren. In het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC siert de hossende selectie van 1997 nog de grote wand in de catacomben. En in het Abe Lenstra Stadion komt de zoen die Heerenveen-keeper Hans Vonk aan Gerald Sibon geeft na het winnen van de beker in 2009 op een grote foto terug.



Trots prijkt ook de afbeelding van de beker op het AZ-stadion op een doek met daarnaast de jaren dat de club de prijs won. Medewerkers van die club spreken nog steeds in verwondering over die dag in 2013, toen de doorgaans nukkige trainer Gertjan Verbeek spontaan iedereen optilde nadat het laatst fluitsignaal had geklonken.



Maar eigenlijk hoeft de finalist niet eens te winnen. Foppe de Haan zette zichzelf en Heerenveen op de kaart in een finale die met 6-2 verloren ging. ,,Toen we in 1993 met Heerenveen tegen Ajax speelden en er een hele volksverhuizing naar de Kuip tot stand kwam, hadden we eigenlijk al gewonnen."