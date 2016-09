'Financial Fair Play nadelig voor kleinere clubs'

Deense sprinter Cort Nielsen volgt Van Poppel op in Gandia

18:09 Magnus Cort Nielsen heeft de achttiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De rappe Deen van Orica-BikeExchange was in de straten van Gandia de snelste in een massasprint. De 23-jarige renner is de opvolger van Jean-Paul van Poppel, die in 1992 de laatste winnaar was in de Spaanse kustplaats.