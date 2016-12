Fiorentina presenteert plannen voor nieuw stadion

Fiorentina zal nog tot eind januari 2017 moeten wachten op goedkeuring van de plannen door de gemeente Florence. Wanneer Fiorentina groen licht krijgt voor de bouw van een nieuw stadion in het noordwesten van Florence, zal de bouw in 2019 beginnen. ,,In 2021 hopen we dan onze eerste wedstrijd in ons nieuwe onderkomen te spelen. Het jaar 2017 zal in het teken staan van de bureaucratische procedure," zei Fiorentina-voorzitter Andrea Della Valle.



Het nieuwe stadion van Fiorentina zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Stadio Artemio Franchi, sinds 1931 het onderkomen van Fiorentina, biedt sinds de laatste verbouwing in 1990 plaats aan 43.000 toeschouwers. La Viola staat momenteel op plek 9 in de Serie A.