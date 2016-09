Formule 1 vanuit het reuzenrad

Nummer 16 tot en met 23 én het volgende rechte stuk, zijn het best te zien vanuit de Singapore Flyer. Verstappen en co komen snel op het reuzenrad af door het start-stop-deel: korte sprintjes, onderbroken door haakse bochten. Voorbij het rad jagen ze de snelle dubbele linker voor de finish door. Van variabele hoogtes zijn details soms lastig te zien, maar het is wel duidelijk zichtbaar dat de Red Bull van Verstappen 'vaster' in die laatste twee bochten ligt dan bijvoorbeeld de Williams van Felipe Massa, die wat naar buiten drift. Het onderstreept wat Verstappen eerder zei: in Singapore is downforce - en daar blinkt zijn Red Bull in uit - cruciaal.



In de bochten daarvoor, 16 tot en met 21, ogen de wagens van Red Bull en Mercedes ook al zo stabiel. In tegenstelling tot een Manor die agressief heen en weer zwiept. Wel geeft Verstappen de muur een kusje zonder consequenties. ,,Een prima kusje. Ik zou willen dat het een meisje was in plaats van een muur", lacht hij er later om.



In dit laatste deel van de ronde wint Verstappen in de eerste training de meeste tijd. Logisch: het draait daar om tractie, het goed wegkomen uit de trage bochten. Nog zo'n sterk punt van Verstappens Red Bull, al wordt hij daarbij dan geholpen door een setje van de (zachtste en snelste) ultrazachte banden. Mercedes' Lewis Hamilton en Nico Rosberg rijden op normale zachte banden, de 'hardste' en meest duurzame in Singapore beschikbare soort.