Fraaie rentree Koppelaar na dopingschorsing

Judoka De Wit wint goud op Grand Slam Parijs

17:47 Frank de Wit heeft vandaag bij de Grand Slam in Parijs goud veroverd in de klasse tot 81 kilo. De twintigjarige Nederlander klopte de Georgische judoka Zebeda Rekhviashvili in de finale met waza-ari. Het is voor De Wit zijn eerste grote zege tijdens een Grand Slam. Vorig jaar won hij in Parijs brons.