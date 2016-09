Frank de Boer krijgt al iets meer krediet

Italiaanse media zijn het er over eens dat Inter nog steeds onder constructie is en dat het veel beter kan en moet. Tegen Pescara kon De Boer voor het eerst beschikken over Europees kampioen João Mário. Hij werd direct flink bekritiseerd, maar moet niettemin één van de pijlers worden waarop De Boer zijn Inter bouwt. Juist op de 23-jarige Portugees kan De Boer donderdag dan weer niet rekenen, omdat hij niet is ingeschreven voor de Europa League. Op die manier omzeilt Inter de Financial Fair-Play-regels, die voorschrijven dat de club maar een beperkt aantal spelers mocht kopen.



João Mário was al op slinkse wijze aangetrokken. Hij is niet gekocht, maar gehuurd van Sporting Lissabon. Met de verplichting dat hij over een jaar wordt gekocht voor 45 miljoen euro. De Portugees kan dus maar beter niet tegenvallen. Het geeft eens te meer aan tussen welke krachtenvelden De Boer moet manoeuvreren.



De wedstrijd van donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva is een volgende waarin De Boer het Inter-publiek voor zich kan winnen. Maar nog veel meer kijken de fans uit naar het duel van zondag met de ongenaakbare kampioen Juventus. 'Juve' heerst al jaren in de Serie A, zoals Inter dat tussen 2006 en 2010 deed. Het verloor Pogba aan ManUnited, maar kocht met Higuaín en Dani Alves net zo spectaculair in. ,,Het wordt een fascinerende wedstrijd'', zo kijkt De Boer alvast vooruit.