Fraser breekt zich het hoofd over Feyenoord

Huidige generatie

Als trainer is hij bedachtzaam en inlevend als het kan, maar ook hard als het moet. Hij heeft er al geregeld over verteld, over de moeite die hij soms heeft zich in te leven in de huidige generatie. De jonge voetballers die leven in een door en door individualistische wereld. Die 'erkenning' niet zien als iets wat je verdienen moet, maar als iets vanzelfsprekends. Jonge gasten die niet meer in staat zijn zichzelf écht pijn te doen.



Hij stopt al zijn energie in dat gevecht, in die worsteling, in het raken van steeds opnieuw de juiste snaar bij zijn spelers. Elke dag van de week. Elk uur opnieuw. En dan zou hij nu, zo kort voor een prestigieuze eredivisiewedstrijd in eigen stadion, opeens van diezelfde spelers vragen of ze het een beetje rustig aan doen?



Wat denk je nou zelf? Denken de mensen werkelijk dat voetballers dat niet feilloos zouden ruiken; als hun trainer nu opeens gaat schipperen met zijn principes, al is het maar een beetje? Dat zoiets puur zelfmoord is voor de geloofwaardigheid van een coach?



Van de andere kant: die bekerfinale, hè. Volgende week. Het kan de eerste prijs worden in de geschiedenis van Vitesse, geelzwarte Arnhemse voetbalclub sinds 1892. Zijn eerste prijs als coach ook. In Arnhem gaat het al weken nergens anders meer over, op straat en bij de benzinepomp. Het is de Kuip voor en de Kuip na. Iedere speler in zijn selectie wil dat meemaken, topfit zijn.



De wedstrijd van zondag tegen Feyenoord in het Gelredome, een weekje voor de wedstrijd van de eeuw; natuurlijk is die belangrijk om nog vierde te kunnen worden. Maar eerlijk is eerlijk: het is ook weer geen kwestie van leven en dood.



Toen de pers er afgelopen weekend weer eens naar vroeg, moest Fraser even diep zuchten. Niet dat hij de vragen niet begreep - maar wat moet je nou zeggen? Ja, hij benadrukte nog maar eens dat Vitesse vol voor de winst gaat tegen Feyenoord, zoals in elke wedstrijd. Complottheoriën? Onzin. Cadeautjes? Over mijn lijk.



Maar toen hij het zei, werd hij ergens ook een beetje moe van zijn eigen woorden. Het klonk allemaal zo open deurderig. Zo logisch. Zo gratuite. Bovendien: alsof hij zichzelf zou moeten verdedigen voor iets, puur omdat de bühne dat wil. Het liefst zou hij gewoon zijn schouders ophalen. Zwijgen. Lachend weglopen. Maar zelfs zwijgen zou weer reacties oproepen vanuit Amsterdam. Het is toch nooit goed.



Die gele kaart die Ricky van Wolfswinkel dit weekend pakte, hielp ook niet echt mee natuurlijk. Je kunt het uittekenen: dat sterkt de complotdenkers alleen maar in hun eigen gelijk. Fraser kan wel betogen dat het vooral scheidsrechter Ed Janssen was die het probleem veroorzaakte, maar niemand gelooft dat. En dan riep journalist Arno Vermeulen zondag ook nog dat Van Wolfswinkel opgroeide in een Feyenoord-familie. Kortom: die discussie win je niet meer.



Ja, zelf komt hij uit een Feyenoord-nest, natuurlijk. Hij is een kind van de club, werd er groot, heeft er tal van herinneringen. Als ze in de jaren 90 met Feyenoord tegen Ajax speelden, maakte dat bijzondere krachten los. Ergernis ook soms. Gevoelens van sluimerende woede. Hij was niet zo uitgesproken als sommige andere jongens uit die tijd, zoals Taument of De Wolf. Maar het sentiment kent hij als geen ander.