Gebutst op jacht naar revanche

Zijn vervanger, al was het maar één minuut, was de in Brazilië geboren maar in Nederland opgegroeide Gustavo Hamer. Eigenlijk een middenvelder, maar inmiddels rechtsback. Een bijzonder positief ingestelde jongen met ontegenzeggelijk opbouwende kwaliteiten, maar ook een jongen die tot voor kort slechts wisselspeler was in het tweede elftal.

Natuurlijk heeft Feyenoord nog de beschikking over miljoenenaankopen Marko Vejinovic en Renato Tapia, allebei ervaren eredivisiespelers. Maar het duo voelt uiteraard al langer dat ze niet voor vol worden aangezien in de Kuip. Tapia speelde afgelopen week nog met Peru een deel van de kwalificatie-interlands tegen Venezuela en Uruguay. Zijn invalbeurt in de Arena zondag viel echter tegen, al moet worden gezegd dat de Zuid-Amerikaan niet fris was na een lange vliegreis eerder in de week.



Overleven

Hoe dan ook, in de Kuip betitelen ze het treffen met Go Ahead inmiddels als de wedstrijd van het 'overleven'. Drie punten tegen de Deventenaren zorgen ervoor dat Ajax en PSV op afstand blijven, waarna de ziekenboeg misschien verder kan leegstromen. ,,Ik heb vertrouwen dat we woensdag in de uitverkochte Kuip op de juiste wijze zullen reageren'', zegt Karim El Ahmadi, die tegen Ajax voor het eerst dit seizoen in een wedstrijd niet de baas was op het middenveld.