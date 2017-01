'Geen pressie meer spelen? Flauwekul!'

Johan Cruijff zei enkele jaren geleden: afschaffen van buitenspel is in het voordeel van de verdedigende partij. Een counter wordt namelijk makkelijker, omdat er meer ruimte ontstaat.

,,Het zou inderdaad kunnen dat er meer ruimte ontstaat, maar ik zou niet weten waarom dat per se in het voordeel is van de verdedigende ploeg. Volgens mij biedt het vooral aan de aanvallende ploeg veel meer mogelijkheden. Kijk eens naar hoe er nu verdedigd wordt: het is een soort handbal geworden, in heel kleine ruimtes. Zelfs voor een ploeg als FC Barcelona is het zo moeilijk om daar een gaatje in te vinden. Zonder buitenspel hebben aanvallers juist méér vrijheid om achter een gesloten verdediging te duiken. Het biedt aanvallend veel meer opties tot variatie.''



De steekbal gaat uitsterven.

,,Nee hoor, juist niet. Je zult juist méér steekballen gaan zien. Het wordt hooguit iets makkelijker om 'm te geven.''



Nog een veelgehoord tegenargument: je krijgt straks bomvolle strafschopgebieden.

,,Ten eerste is het de vraag of dat het voetbal per se minder aantrekkelijk maakt. Maar los daarvan: het lijkt me sterk dat ploegen opeens massaal in hun eigen strafschopgebied gaan verdedigen. Dan wordt de afstand tot het eigen doel namelijk veel te klein, met alle schotmogelijkheden van dien. Zonder buitenspel zullen defensies wellicht iets meer worden teruggedrongen, maar ook dat zal in de praktijk volgens mij meevallen. Al zeg ik er met nadruk bij: natuurlijk zul je dingen goed moeten testen, over een langere serie duels. Zo moet je bijvoorbeeld afspreken dat je in het vijfmetergebied geen aanvallers pal voor de keeper mag zetten. Zij mogen het zicht van de doelman niet bewust belemmeren, dat zou spelbederf zijn. En zo kunnen er nog meer hiaten aan het licht komen, bijvoorbeeld bij vrije trappen. Maar vergeet niet: de buitenspelregel is eveneens al vaak bijgeschaafd en aangepast in de loop der jaren.''