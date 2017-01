Geen wolkje aan de lucht voor Dost

Moeizame relatie

Onder Jesus is Dost de onbetwiste aanvalsleider van Sporting. Anders dan in Wolfsburg, waar hij een moeizame relatie had met trainer Dieter Hecking en vaak vroegtijdig naar de kant moest, laat de Portugees hem vrijwel altijd de hele wedstrijd staan. Scoren kan hij immers ook vlak voor het einde van de wedstrijd, zo bewees hij onlangs tegen Belenenses met zijn winnende 0-1 in de slotminuut.



,,Kijk mijn statistieken er maar op na. Bij Wolfsburg speelde ik bijna nooit negentig minuten. Dat gaat op een gegeven moment ook in je hoofd zitten. Het grote verschil is dat er nu vertrouwen in mij is. In Wolfsburg was er altijd wel een concurrent met een bepaalde status die om de een of andere reden moest spelen. Ik voel hier het volledige vertrouwen. Dat kan ik nu terugbetalen met goals.''



De supporters van Sporting hadden al snel een liedje voor de trefzekere Nederlandse spits bedacht. In het Estadio José Alvelade wordt hij op de melodie van AC/DC's Thunderstruck toegezongen: na-na-na-na-na-na-na-na - BAS DOST! ,,Geen idee hoe dat ontstaan is. In mijn derde wedstrijd, tegen Estoril, scoorde ik twee keer en hoorde ik het voor het eerst. Zondag ging het hele stadion los met dat deuntje na mijn tweede goal. Fantastisch dat mensen je naam zo scanderen.''



Op straat wordt het soms spontaan voor hem gezongen als hij voorbij loopt. ,,Dan draait iemand zijn raampje open en hoor je 'na-na-na-na-na-na-na-na'. De mentaliteit is hier heel anders dan ik gewend ben. In Nederland vroegen mensen me wel eens of ze met me op de foto mochten, zogenaamd voor hun zoontje. Hier duwen volwassen mensen hun zoontje weg omdat ze met jou op de foto willen. Het voetbal leeft hier.''



De keerzijde van die passie leerde hij ook al kennen. ,,Na de wedstrijd tegen Tondela, die we teleurstellend gelijk speelden, sprong een aantal boze fans voor mijn auto toen ik bij het stadion weg wilde rijden. Ik had drie keer op rij niet gescoord en dat was in hun ogen niet de bedoeling. Ze sloegen op mijn auto en toen ik het raam open deed, werd ik verrot gescholden. Het mooie was wel dat ik er niets van verstond. Dat is het leven van een spits hier. Als je scoort, maken ze een buiging voor je. Doe je dat niet, dan kun je er niets van.''



Lekker fit

De laatste weken hebben de fans niets te klagen over Dost, die aan de lopende band scoort. De spits is in een bloedvorm, al heeft hij zelf helemaal niets met die term. ,,Wat is vorm? Ik ben altijd dezelfde voetballer. Het wordt je ook een beetje aangepraat. Ik heb in Wolfsburg periodes gehad dat ik op de training elke bal binnen schoot en tijdens de wedstrijd op de tribune zat. Dat ik nu lekker fit ben helpt wel. Ik ben gewoon heel blij met hoe het nu gaat. Sporting is echt een wereldkeus.''