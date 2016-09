Geen wonderkind maar harde werker

Ze is de opvolger van Steffi Graf, die de US Open vijf keer won en de laatste Duitse mondiale nummer 1 was. Als Kerber het afgelopen jaren even niet meer wist, vloog ze naar Las Vegas voor wat trainingen en praatsessies met haar grote idool en mentor. En dan kwam ze er weer bovenop. Waar Graf het natuurtalent was, moet Kerber het hebben van haar doorzettingsvermogen.



,,Ze is geen wonderkind, zoals Michael Schumacher, Dirk Nowitzki of Franziska van Almsick. Die status zal ze ook niet snel krijgen. Maar ze is wel een prachtig voorbeeld voor de jeugd: als je maar hard werkt, is alles mogelijk", schreef de Duitse krant Die Welt deze week in een portret van Kerber.



Ze is 'al' 28, een laatbloeier dus. Als kind was Kerber nooit een toptalent. Ze had als meisje van 3 al een racket in haar handen, omdat haar ouders - Pools van origine - in het tenniscentrum onder hun huis in het Noord-Duitse Kiel werkten. Haar vader was tot haar 17de haar trainer. ,,Omdat hij tegenover me stond, deed ik alles in spiegelbeeld. Ik ben rechtshandig, maar tennis daarom met links", vertelde Kerber ooit.