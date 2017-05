Gekaapt door de kunstgrasclubjes

De aanvoerders van de eredivisie willen een verbod op kunstgras. Twaalf van hen stelden deze week daarom een heus manifest op, de andere zes gingen zwijgend in een hoekje zitten, want die voetballen zelf bij een kunstgrasclubje.



Lelijk woord met een badinerend ondertoontje: 'kunstgrasclubje'. Precies het goede woord dus.



Sorry, ik ben klaar met die kunstgrasclubs. Niet zozeer die in de noodlijdende Jupiler League, en al helemaal niet die in het amateurvoetbal. Dat de Telstars en de VV Schubbekutteveens weinig keuze hebben, begrijp ik ook nog wel. Maar de eredivisie, jongens. De etalage van ons voetbal. Dat een derde van de eredivisieclubs zogenaamd geen natuurgrasveld kan betalen, is te gek voor woorden. Een schande - en een leugen bovendien.



We moeten de KNVB vooral overal de schuld van blijven geven, dat is wel zo overzichtelijk, maar het is een misverstand te denken dat ons stuurloze bondje ook in dit geval de hoofdschuldige is.



Niet de KNVB kan het licentie-reglement aanpassen, dat kunnen alleen de clubs zélf. Een meerderheid van alle 35 profclubs is nodig om een verbod op kunstgras in te voeren. Dat dat in al die jaren nog steeds niet is gebeurd, zegt veel, zo niet alles. We hebben ons laten kapen door de kunstgrasclubjes. Heracles glipte als eerste door de mazen van de wet, de rest stond erbij en keek ernaar, of legde zelf ook maar zo'n plastic schijtveld aan. Er werd veel geroepen, nog meer vergaderd, maar er gebeurde niets.