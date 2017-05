Gekte, als opmaat naar extase

Dirk Kuyt schiet in de lach. Of de aanloop naar de kampioenswedstrijd deze week ergens raakvlakken had met zijn tijd bij de Turkse topclub Fenerbahçe, zo vlak voor het eventuele veroveren van een landstitel? ,,Bij Fener waren er geen open trainingen, dat was onmogelijk'', zegt Kuyt. ,,Daar kwamen de supporters onherroepelijk het veld oprennen. Dat was hier aan het begin van de week ook het geval. Ja, hier is ook een gekte ontstaan. Om dat even te ontlopen probeerde ik lekker over het strand te wandelen in Noordwijk. Zelfs daar klampten mensen mij deze week aan, haha.''



Trainer Giovanni van Bronckhorst vertelde nog maar eens rustig dat hij het duel heeft benaderd als een gewone wedstrijd. Maar dat er rond de club een kampioenskoorts is ontstaan die zijn weerga niet kent, is de selectie uiteraard niet ontgaan. ,,Dat weghouden bij de spelers is onmogelijk. En ook ik heb deze week wel eens gedacht aan hoe het zou zijn als de titel daadwerkelijk binnen zou zijn. En wel meer dan een keer, eerlijk gezegd. Die gekte is prachtig, die geeft ons energie. Mijn spelers zien dagenlang hoe het nu al is en dan weet je wel hoe het zal zijn als we ook echt kampioen zijn.''



De draaiboeken liggen klaar, maar Van Bronckhorst laat alles over aan zijn trouwe teammanager Bas van Noortwijk. De voormalig keeper van Sparta en FC Utrecht moest toch af en toe overleggen met aanvoerder Kuyt, die de schaal hoe dan ook in ontvangst neemt, ook al is hij geen basisspeler meer. ,,Familieleden van spelers willen naar de wedstrijd. Dat is niet altijd eenvoudig, want Excelsior heeft niet het grootste stadion'', zegt Kuyt. ,,Daar heb je het dan wel over, maar ik moet zeggen dat de spelersgroep enorm volwassen overkomt. We weten allemaal dat het eerst zondagmiddag in negentig minuten gebeuren. Dan is er pas oog voor wat er op ons af komt.''