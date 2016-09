'Geld sijpelt door van puntje van de ijsberg'

Dat er in de woensdagavond afgelsloten transferperiode in Nederland zó veel voetballers zouden worden verhandeld, had Kees Ploegsma ook weer niet verwacht. ,,Dit aantal verbaast me wel'', zegt de oud PSV-manager en zaakwaarnemer. ,,Hoeveel betaald voetballers hebben we hier eigenlijk? Het lijkt haast wel of iedereen van club is veranderd. Waar houdt het op?''



Die vraag kan ook Rob Jansen niet beantwoorden, al vermoedt de Haagse spelersmakelaar dat het einde van de transfergekte nog niet in zicht is. ,,Elke zomer zijn het er meer'', aldus Jansen. ,,Dat komt met name door de Engelse markt, die de hele wereld stimuleert. Waar het geld is, begint de markt. Het begint altijd op het puntje van de ijsberg en dan druppelt het door.''



De clubs uit de Premier League gaven deze transferwindow gezamenlijk het recordbedrag van 1,1 miljard pond (1,3 miljard euro) uit aan spelers. En dan hebben we het nog niet gehad over de lagere Engelse profdivisies. Ook in die competities, financieel tegenwoordig vaak sterker dan de eredivisie, wordt met geld gesmeten.



,,De trend wordt gezet in Engeland'', zegt Ploegsma. ,,Daar groeien de bomen tot in de hemel. Iedereen profiteert daarvan, want het geld blijft in het circuit. Het record staat nu op 105 miljoen euro voor Paul Pogba (van Juventus naar Manchester United, red.), maar niemand weet waar deze waanzin ophoudt. De prijzen gaan elk jaar omhoog, want clubs nemen bepaalde transfers als referentiepunt.''