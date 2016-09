Gelijkspelend Roemenië mist strafschop in slotminuut

Drie keer Snodgrass bij winnend Schotland

4 september Schotland heeft zondagavond met grote cijfers gewonnen van Malta in de eerste speelronde in groep F van het WK-kwalificatietoernooi. De ploeg van bondscoach Gordon Strachan zegevierde met 5-1 op het eiland. Bij de rust was de stand nog in evenwicht (1-1). In de tweede helft gebeurde er van alles in het Ta'Qali Stadium. Twee spelers van Malta kregen de rode kaart. Mede daardoor konden de Schotten uitlopen naar een grote zege.