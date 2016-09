Genieten met buikpijn

Wie hier topvoetbal wil zien in clubverband, moet het bij uitstek van dit soort voetbalweken hebben. Zeker de jeugd van tegenwoordig, die niet meer opgroeit in een tijdperk van grote successen. Hele generaties dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers werd groot met het gevoel dat Nederlandse voetbalglorie iets tamelijk gewoons was. Sterren? Die hadden we zelf, gewoon in onze eigen achtertuin.



Kinderen van nu verdelen hun voetballiefde steeds vaker, keurig tussen de Eredivisie en de absolute, échte topclubs. Ga maar kijken bij de amateurclub om de hoek: minimaal de helft van de kinderen loopt in shirtjes van FC Barcelona, Real Madrid of Chelsea. Hun grote idolen voetballen in Spanje, Engeland of Duitsland. Dáár spelen de clubs en de sterren van hun dromen.



Het is niet eens cynisch bedoeld, maar goede kans dat ze het na de winter gewoon weer van hun televisietoestel of van hun Playstation moeten hebben. En de toekomst wordt er ook al niet rooskleuriger op, wanneer de Champions League in zijn nieuwe opzet nóg nadrukkelijker een podium wordt voor de vier grote landen, of we dat nu leuk vinden of niet.

Voetbalavondjes zoals die van deze week kunnen we maar het beste koesteren en in een doosje stoppen. Het worden er vermoedelijk alleen nog maar minder.