Gewehr assistent van Vermeulen bij Nederlandse volleyballers

Gewehr, die sinds 2015 voor de Nevobo werkt, zal naast zijn rol als assistent van bondscoach Gido Vermeulen actief blijven als talentcoach.



Gewehr was in het verleden onder meer bondscoach van het Belgische jeugd- en het seniorenteam. Op Papendal is hij verantwoordelijk voor het Talent Team, dat uitkomt in de eredivisie. Ook is hij bondscoach van Jong Oranje. ,,Gido en ik hebben de afgelopen jaren al intensief samengewerkt op Papendal en dat gaat uitstekend'', meldde Gewehr. ,,Het was een grote wens van mij om met het seniorenteam te gaan werken. Ik ben zeer gemotiveerd om een bijdrage te gaan leveren aan de ontwikkeling van Oranje.''