Gewone jongens

Het donkerde. Feyenoord had die middag gewonnen, ik weet niet meer van wie. Eerst herkende ik zijn vrouw, Marieke, toen pas zag ik Giovanni van Bronckhorst. Het was op Katendrecht, waar ooit heel veel prostituees te vinden waren en nu vooral nog eettentjes. Tattoo Bob zit er ook. Daar krijgen ze het deze weken druk.



Giovanni was met zijn kinderen en Marieke op pad. Hij was waarschijnlijk uit eten geweest. Giovanni liep in hun schaduw, in plaats van andersom. Hij had een kek mutsje over zijn oren, en terecht, het was koud. In een slank gesneden jas ging hij, hij had sneakers aan. Hij liep niet, hij sloop. Hoe goed je ook luisterde, zijn voetstappen hoorde je niet.



Ik kwam uit Bistrot du Bac en kruiste zijn weg. We zeiden elkaar beleefd gedag. Dat was alles.