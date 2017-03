Gezocht: fitte verdedigers voor Oranje

Bij zijn club vormt De Vrij de laatste tijd regelmatig een koppel met Wesley Hoedt. Op zich een degelijk duo, al speelde Hoedt bijvoorbeeld weer niet toen het er vorige week écht om spande in halve finale van de Italiaanse beker.



Hoedt is geschikt voor het man-tegen-man gevecht, maar geen jongen voor voetballen met 30 meter ruimte in de rug. De Vrij - Martins Indi, dat zou als herenigd Feyenoord-duo misschien kunnen in Bulgarije, mits Martins Indi dus snel weer speelt én Blind het aandurft met een verdediger die hij eerder als te onbetrouwbaar opzij schoof.



Of De Vrij - Daley Blind, al is Blind junior tegenwoordig weer linksback bij Manchester United, als hij daar al meespeelt. Jan Arie van der Heijden of Nick Viergever, één van die twee lijkt nu sowieso in beeld voor een uitnodiging. Misschien moet Blind zelfs noodgedwongen het grote talent De Ligt van 17 al selecteren.



In andere linies zijn er kort voor de herstart van de WK-kwalficatie minder vraagtekens en problemen. Een mogelijk middenveldtrio van Strootman, Wijnaldum en Klaassen is zelfs in goede vorm. Elke keer 90 minuten bij hun clubs en afgelopen weekeinde nog alle drie scorend.