Geprofiteerd

Oké, Brands weet ook wel: die WK's heeft hij niet als PSV'er gespeeld. ,,Maar we hebben er wel al volop van geprofiteerd. Zijn komst gaf het beslissende zetje dat nodig was voor de eerste landstitel in zeven jaar. En ik zie nog het beeld voor me van onze kleedkamer in zijn eerste jaar. Het respect van zijn medespelers was groot. En dat is het nog steeds.''



Een goed jurylid is ook Mart van den Heuvel. Al decennialang maakt hij bij PSV spelers in al hun gedaanten mee. Eerst 25 jaar als verzorger, tegenwoordig als teammanager. Hij voegt nog een criterium toe om de plek van Guardado in de clubhistorie te duiden. ,,De wisselwerking met het publiek. Dan plaats ik Guardado in een rijtje met onder anderen Gomes en Alex, zeg maar spelers die hier een tweede soort clubheld zijn geworden, buitenlanders met wie de fans zich net zo vereenzelvigen als met Berry of Willy uit Helmond. Voor Guardado maken ze ook spandoeken en worden er speciale sfeeracties georganiseerd. Dat gebeurt niet voor pak 'm beet de categorie Toivonen.



,,En puur in zijn spel is Guardado wel een gangmaker, een aanjager en gifkikker zoals Lerby en Gerets waren. Al was Lerby op het middenveld duidelijker aanwezig met zijn coaching.''



Cocu: ,,Ik ben het wel eens met die typering van 'tweede soort clubheld.' Uit mijn laatste jaren als speler staat me de trots bij die Alex en Gomes voelden om voor PSV te spelen. Als je die trots ook laat zien, komt er wat los bij het publiek.''



Brands gaat binnenkort luisteren wat de kleine Mexicaan wil met het laatste deel van zijn carrière. Vorige zomer was er al concrete interesse van Atlanta United. Dat is een net opgerichte club met grote ambities die vanaf maart dit jaar gaat meedraaien in de Amerikaanse Major League.



Guardado voelt zelf ook dat het fysiek moeilijker wordt. Zijn derde PSV-jaar, ontregeld door blessures, is voorlopig zijn minste van de drie.