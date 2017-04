Gio en de traumahelikopter

Eerder deze week had Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer nog een Instagram-foto van Ajacied Justin Kluivert 'geliked'. Een boze Feyenoord-fan eiste daarop 'interne maatregelen', en in plaats van daar heel hard om te lachen, reageerde de Rotterdamse club met een officieel soort excuus-statement. (Niet aan Vermeer, aan Kluivert of aan de mensheid in het algemeen. Nee, aan de boze supporter.)



Het wachten is nu op het volgende malle filmpje van Sjaak Swart - en een reactie van Feyenoord daarop. Of op een Ajacied die boos is op de photoshopper van het AD, want dat is een Rotterdamse krant en die, nou ja, enfin, weet ik veel. Wij van het AD zijn vandaag anti-Feyenoord, morgen zijn we juist pro-Feyenoord en overmorgen zijn we vieze vuile stemmingmakers.



Niet over zeiken verder. Het hoort erbij, want zonder al het gedoe is voetbal zoiets als korfbal of fierljeppen. Clubs, spelers, liefhebbers, de pers: we leven van die emoties.



Nog een week of zes slechts, dan is deze uitputtende, fascinerende, lichtelijk opgefokte titelrace eindelijk voorbij. Meteen daarna laat ik me door Gio ophalen met een traumahelikopter.