Go Ahead ziet toch af van trainingskamp naar Turkije

De club heeft hiertoe besloten uit vrees voor terreur af. Steeds meer spelers hadden hun angst uitgesproken om te verblijven in het door aanslagen geteisterde land.



Spelers en stafleden van Go Ahead Eagles zouden van zaterdag tot dinsdag in het Turkse Lara verblijven om zich daar verder voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Zondagavond zou de hekkensluiter van de eredivisie in Antalya in een oefenduel aantreden tegen de Turkse topclub Fenerbahçe. Go Ahead ziet kort voor vertrek alsnog af van de trip omdat meerdere spelers de afgelopen dagen lieten doorschemeren er weinig voor te voelen het door aanslagen geteisterde Turkije te bezoeken. Daarop werd donderdagmiddag in het fitnesscentrum de knoop doorgehakt om in Nederland te blijven, ook omdat het volgens de clubleiding weinig zin heeft om met een flink uitgedunde en afgeleide spelersgroep de voorbereiding op het competitieduel met AZ, volgende week vrijdag, te vervolgen.



Na de recente serie aanslagen en de angst die daarmee in een deel van de groep is geslopen, heeft de clubleiding in overleg met staf en spelers alsnog besloten in Nederland te blijven. De komende dagen vinden de trainingen daardoor 'gewoon' plaats bij de Adelaarshorst en wordt er met spoed gezocht naar een nieuwe oefenpartner.



,,Na de verschrikkelijke aanslag in Istanbul met Oud & Nieuw, werd Turkije vanmiddag opnieuw opgeschrikt door een dodelijke aanslag: ditmaal in Izmir. Go Ahead Eagles vindt het op dit moment onverantwoord spelers en staf te laten afreizen naar Turkije. De frequentie van de aanslagen en de vanmiddag verminderde gevoelsmatige en geografische afstand tot Belek, liggen ten grondslag aan dit besluit," laat de club via de eigen website weten.