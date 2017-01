'Goal stelen? Hier ben je toch spits voor?'

Pierre van Hooijdonk

Voormalig topscorer van onder meer de eredivisie, Schotse Premier League en het UEFA Cup-toernooi: ,,Als spits was ik heel erg gebrand op het maken van doelpunten, maar van dit soort ballen bleef ik altijd af. Want even zonder arrogant over te willen komen: ik wist dat ik mijn doelpunten jaarlijks toch wel maakte. Daar had ik dit soort goals niet voor nodig.



,,Kijk, nu wordt zo'n doelpunt terecht weggelachen door de Feyenoord-selectie. Simpelweg omdat je het hebt over een 4-0 en omdat er geen deuk in de hiërarchie door komt. Maar het gaat me om de essentie. Stel je nu eens voor dat het niet Basacikoglu was die dat balletje voorbij de keeper van NEC had getikt bij 3-0, maar Michiel Kramer, die als invaller op weg was geweest naar de 1-0. In dat geval had het doelpunt van Jørgensen opeens een heel andere lading gekregen.



,,En, nog gekker: stel je eens voor dat Jørgensen die bal dan had gemist. Er zijn genoeg van dat soort voorbeelden. Zoals er ook genoeg voorbeelden zijn van aanvallers die elkaar de doelpunten misgunnen, ook als het niet al 3-0 is. Kijk, dan heb je als club dus wél een probleem.



,,Natuurlijk moet een spits een beetje egoïstisch zijn, maar hij moet wel altijd het teambelang voorop stellen. En ik vind dat Jørgensen dat in dit geval heeft nagelaten."