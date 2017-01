Graag wat meer Edgar Davids

Edgar Davids had wel wat weg van Michael Jackson, althans: qua outfit. Zijn leren jasje deed me aan de hoes van Bad denken, compleet met van die kinky metalen pinnen op de mouwen. Zijn broek en laarzen waren mooi bijpassend.



Trainers verschijnen doorgaans in zo'n gedateerde coachjas op persconferenties, of in clubkostuum, en anders in een polo van de sponsor. Edgar niet. Die somde de laatste liesblessures op in een kek leren pak van weet-ik-veel welke designer.



Er was toch al weinig doodgewoon aan Edgar Davids, op dat moment speler/manager van Barnet, in de vierde Engelse divisie. Hij speelde er met rugnummer 1. Zijn ploeggenoten waren verplicht hem 'Mister' te noemen, ook op het veld, vlak voor een balletje breed. Op de training was hij, een paar uur eerder, fulltime heel boos. De spelers van Barnet konden er zogezegd geen hol van. Daarom schold Edgar ze aan de lopende band stijf.



Het mysterie Edgar Davids is nooit fatsoenlijk ontrafeld, en gelukkig ook maar, anders was het geen mysterie meer. Deze week dook hij opeens op als stagiair bij Telstar, met een nieuw, wat ronder brilmontuur dan de laatste keer dat ik hem zag.



'Edgar Davids op Sportpark Schoonenberg.' Het is de titel van een boek, maar de vraag is wie het gaat schrijven, want Edgar zei de hele dag vrijwel niets, en tegen het journaille al helemaal niet. Als hij dat stug volhoudt, acht ik alleen Multatuli, Bredero of Louis Couperus in staat tot een enigszins lezenswaardig boek, en dan nog zal dat lastig worden, want die zijn al jaren dood.



Het Nederlandse voetbal heeft vermoedelijk nooit een ongrijpbaarder, fascinerender karakter gekend dan Davids. Filosoof, zwijger, intellectueel, pitbull, dwaas, stijlicoon, vastgoedondernemer, pure liefhebber, contactgestoorde, lieve jongen, charmeur, filantroop, genie, grootheid en onoplosbaar raadsel in één persoon. Vergeleken bij Edgar Davids is Memphis Depay een olijke padvinder - en Ed de Goey een ouwehoer.