Grim is nu al een triviantvraag

Dat wordt me wat vanavond, in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam. De uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Zeg maar dag met je handje tegen het WK. Je zult maar een kaartje hebben. Al ben je dan wel aanwezig bij een van de leukste triviantvragen in de maak: wie nam als opvolger van bondscoach Danny Blind plaats op de bank tegen Italië? Voor veel mensen zelfs nu al een hersenbreker. ,,Kom, hoe heet-ie ook alweer... oh ja, Henk Grim! Nee joh, dat was die spits van NEC, hij heet Bert Grim!"



Op zich ben ik als Cambuurfan enorm trots dat onze beste doelman ooit nu bondscoach is, maar tegelijk is het absurd dat Oranje in handen is van drie doelmannen: Fred Grim, Frans Hoek en Hans van Breukelen. Dat had zelfs Youp van 't Hek niet kunnen verzinnen. Waar is het mis gegaan?



,,Haben sie eine Stunde?" zou Leo Beenhakker dan zeggen. Met gemiddeld één punt per wedstrijd is Beenhakker nog altijd de slechtste bondscoach van de afgelopen veertig jaar. Hij was verspreid over twee periodes dertien wedstrijden verantwoordelijk voor Oranje.