Groot geworden door klein te blijven

Postuur

Het is 2009 als Dries Mertens op het monumentale, maar bouwvallige dak van het AGOVV-stadionnetje Berg en Bos aanschuift. Natuurlijk gaat het over zijn geringe postuur (1.69 meter). Het is dé reden dat hij in eigen land is afgeserveerd bij Anderlecht en AA Gent. De Leuvenaar praat verlegen, maar vastberaden: ,,Niemand geloofde in me, enkel AGOVV. Maar ik ga de voetbalwereld nog verbazen.''



Als hij zich een paar dagen later meldt bij FC Utrecht, wordt hem de deur van de kantine gewezen. De jeugd traint verderop, luidt de boodschap. Hij is dan 21. Het trainersduo Ton du Chatinier/Jan Wouters krijgt met hem te maken. ,,We dachten dat hij zou moeten wennen. Maar leergieriger dan Dries heb ik ze zelden meegemaakt'', zegt Chat. ,,Hij was altijd het eerste op de training, deed veel extra's in het krachthonk. Hij is peziger dan mensen denken. Dries vroeg vaak uit zichzelf om tv-beelden. Genoot van de positieve beelden. Leerde van de negatieve momenten. Ik heb onder Guus Hiddink in Dagastan bij Anzji en Zuid-Korea met grote voetballers gewerkt, maar dat soort dingen onderscheidt toppers van de middelmaat. Jan en ik hebben hem vooral geprobeerd bij te brengen dat hij simpeler moest voetballen. Uit de duels te blijven. Want daar ligt zijn grote kracht. Tel in de Serie A maar eens hoe weinig schoppen hij krijgt. Drieske is altijd in beweging.''



Thierry Henry, assistent-bondcoach van de Rode Duivels, zei het deze week nog: ,,Types als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens moet je als trainer niet willen begrijpen. Die denken anders. Dus doen ze op het veld altijd onverwachte dingen.''