Grote plaatje

Binnen het peloton wordt Sunweb door veel renners en ploegleiders gezien als schone ploeg. Of dat volledig zo is weet je nooit - maar ze voeren als ploeg in ieder geval een actief en tot op heden geslaagd antidopingbeleid. Dumoulin heeft mede voor Sunweb gekozen vanwege dat imago - en hij zal waarschijnlijk zijn contract verlengen. Als je hem vraagt naar zijn standpunt over doping geeft hij normaal antwoord. En twee jaar geleden deelde hij als een van de eerste renners al zijn vermogensgevens van de Ronde van Spanje vanuit het oogpunt van transparantie.



Ik weet niet of Dumoulin schoon rondrijdt - dat weet alleen hijzelf. Maar er is geen enkel bewijs, geen enkele aanleiding, om hem ergens van te verdenken (en ja, ik heb ernaar gezocht). Integendeel: hij en zijn ploeg proberen actief een bijdrage te leveren aan een geloofwaardigere sport.



Daarom, met één slag om de arm: de overwinning van Dumoulin is niet alleen een zegen voor het Nederlandse wielrennen.



Het is een zegen voor de sport.