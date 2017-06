Gudde gaat nu via de voordeur weg bij Feyenoord

De huilbuien, de pure emoties die loskwamen na de succesvol afgeronde titelrace van Feyenoord. Dat tranendal zette de 62-jarige algemeen directeur van Feyenoord stevig aan het denken. Tien zware jaren, noemde Eric Gudde de periode als beleidsbepaler in de Kuip.



Een periode waarin hij regelmatig stevig onder vuur lag. En nog was er een stroming in en rond Feyenoord die zijn scalp eiste. ,,Rot maar op met je wanbeleid", klonk het zelfs in het kampioensjaar wekelijks vanaf de tribune. Regelmatig klonk er ook afkeurend gefluit, van een deel van het Legioen dat wel volop waardering had voor de prestaties van de Maassluizer.

Volledig scherm Eric Gudde op de tribune naast Martin van Geel. © PRO SHOTS

Gudde verraste gisteren vriend en vijand door bekend te maken dat hij op 30 november de deur van de Kuip definitief achter zich dicht trekt. En, zo verzekerde hij de raad van commissarissen van de club, niet om bij een andere Nederlandse profclub aan het werk te gaan.



Met de timing van Gudde blijkt niets mis. De gemeente heeft eindelijk het plan om een nieuw stadion te bouwen omarmd. De palen worden in de grond geslagen om de nieuwe trainingsaccommodatie te realiseren. Na de bekerwinst volgde de landstitel en de financiële huishouding is weer op orde nadat de club langs de rand van de afgrond was gekropen.

Volledig scherm Gudde en leden van de raad van bestuur zitten op de publieke tribune in het stadhuis tijdens een debat over Feyenoord City. © ANP

Genieten

Eenhoorn lijkt nu favoriet In de Kuip viel gisteren al de naam van Robert Eenhoorn, fanatiek supporter van Feyenoord en momenteel werkzaam als directielid van AZ. De voormalig honkballer lijkt de grote favoriet om Eric Gudde op te volgen, al was de clubleiding gisteren zo verrast door het besluit van de Maassluizer dat er nog niet is nagedacht over zijn opvolging. ,,We zijn blij dat hij de komende maanden nog blijft’’, zegt Gerard Hoetmer van de raad van commissarissen. ,,Dit geeft ons de tijd om een even gedreven en gepassioneerde opvolger te zoeken.’’ Quote Feyenoord leeft op een roze wolk, Gudde voelt dat dit het moment is om door de voordeur en met applaus te vertrekken. Vooral het kampioenschap maakte veel los bij Gudde. ,,De afgelopen weken waren enorm genieten, maar voor mij ook een periode om me af te vragen of ik na tien zware jaren nog voor een langere periode de tomeloze energie en drive heb die nodig zijn. En die Feyenoord ook mag verwachten van een algemeen directeur'', stelt Gudde. ,,Daar twijfelde ik over en als dat zo is, dan is je vertrek aankondigen volgens mij het enig juiste om te doen."



Na zijn mededeling klonk er applaus. Gudde vertelde zijn collega's dat hij nog geen idee heeft wat hij de komende jaren zal gaan doen. Een functie bij de KNVB? Een avontuur bij een voetbalclub over de grens? Volgens Gudde speelt er nog helemaal niets. Hij handelt de lopende dossiers af. De nieuwbouw van het stadion, dat er niet voor 2022 zal staan, had hij al grotendeels uit handen gegeven.

Volledig scherm Gudde moest in zijn tien jaar als directeur bij Feyenoord veel kritiek slikken op zijn beleid. © ANP Pro Shots

,,Als ik weg ben, gaan we eerst een lange vakantie ver weg plannen'', zegt Gudde. ,,Even afkicken na tien mooie, maar ook zeer intensieve jaren."



In de Kuip snappen ze het besluit van de tien jaar geleden door een headhuntersbureau binnen gehengelde Gudde wel. Feyenoord leeft op een roze wolk, Gudde voelt dat dit het moment is om door de voordeur en met applaus te vertrekken. Bovendien werd op 14 mei duidelijk dat het veel heeft gevergd van de directie in de Kuip.



,,Ja, bijna iedereen huilde, er kwam wel wat los'', zei Gudde daar al over. Daar kwam het besef dat dit het moment was om ermee op te houden.