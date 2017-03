Haase na uitschakeling in Dubai: 'Ik ben nog lang niet klaar'

Door Frans Raaijmakers

Was hij nerveuzer dan normaal nu hij voor het eerst in een halve finale van een ATP 500 series stond? “Nee, dat had er niets mee te maken.”

In de derde set liep Verdasco weg. ,,In het begin van die set deelde hij zes mokerslagen op rij uit. Ik had geen schijn van kans. Dat gaf de doorslag. Jammer. Ik ben nu ongelofelijk teleurgesteld.”

Nee, hij vindt niet dat dit zijn beste toernooi uit zijn carrière was. ,,Daarmee doe je andere toernooien tekort. Weetje, ik stond al langer goed te spelen, won dit jaar ook al van bijvoorbeeld David Ferrer en Florian Mayer. Ik wil nu deze lijn doortrekken. Ik ga stijgen op de wereldranglijst en mag deelnemen aan grotere toernooien, heb niet veel punten te verdedigen, dat geeft perspectief”, laat Haase weten, die benadrukt dat zijn nieuwe Raymond Knaap voor een groot deel verantwoordelijk is voor de goede prestaties. ,,Hij leert me om mijn eigen keuzes te maken en laat me in mijn kracht spelen. Dat heeft niet elke coach de afgelopen jaren gedaan.”

Ondanks de teleurstelling over zijn verliespartij is Haase – die door dit resultaat voor het eerst sinds 2014 weer terugkeert in de top 50 – tevreden over zijn optreden in Dubai, waar hij onder meer Tomas Berdych over de knie legde. ,,Ondanks de afgelopen jaren heb ik nu laten zien dat ik echt van deze jongens kan winnen. Ik ben nog lang niet klaar.”