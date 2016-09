Haase ook in dubbelspel onderuit op de US Open

Geen verdere verspreiding 'zika' door Spelen

18:10 De Olympische Spelen in Rio de Janeiro hebben niet geleid tot een verdere verspreiding van het zikavirus. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er geen symptomen van de ziekte vastgesteld bij mensen die uit Rio zijn teruggekomen. De WHO had dat eerder al voorspeld. Ook over de Paralympische Spelen maakt de organisatie zich geen zorgen.