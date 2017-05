Haase strijdend ten onder tegen ongenaakbare Nadal

Daarmee is na de eerdere nederlagen woensdag van Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp de laatste Nederlander verdwenen uit het enkelspel van het Franse grandslamtoernooi.Voor Haase was het de derde keer dat hij tegenover de even oude Spanjaard stond. Beide partijen hiervoor had hij verloren. Op het gras van Wimbledon sleepte de Nederlander er in 2010 een vijfsetter uit. Op het gravel van Parijs, waar Nadal al negen keer de allerbeste was, kwam hij er niet aan te pas. Hoe goed hij ook tegenstand bood. Na één uur en vijftig minuten spelen kreeg de Spanjaard op 5-3 zijn eerste matchpoint en benutte dat meteen.

Robin Haase speelt niet eens slecht of ongeïnspireerd, maar op Rafael Nadal staat gewoon geen maat. Het kwaliteitisverschil is niet alleen 42 plaatsen - ATP-4 tegen ATP-46 - maar in alles kan de Hagenaar niet tippen aan de grootmeester van het gravel, die na de eerste set ook in de tweede heer en meester is: 3-1 nu.

Robin Haase doet het gewoon prima in Parijs . Hij leidt zelfs in de derde set met 2-1. Gisteren liet de Hagenaar zich ontvallen dat hij tegen gravelkoning Rafael Nadal geen zin had in drie keer 6-1. Nou, dat is inmiddels wel duidelijk: Haase heeft nu al zeven games gepakt.

Roland Garros heeft vanmiddag een Nederlands tintje. Drie tennissers komen namens Oranje in actie tijdens de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Parijs.



Robin Haase wacht later vandaag een zware dobber. De Hagenaar moet het op het centercourt Philippe Chatrier opnemen tegen Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning is op jacht naar zijn tiende zege op Roland Garros. De twee stonden twee keer eerder tegenover elkaar. Op Wimbledon (2010) en in Doha (2016) ging de winst naar Nadal.



Kiki Bertens treedt op baan twee aan tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. Bellis won in de eerste ronde van debutante Quirine Lemoine. Bertens was eerder deze maand in Rome in twee sets te sterk voor de achttienjarige speelster uit Amerika.



Richel Hogenkamp treft in de tweede ronde de Belgische Elise Mertens. De Doetinchemse is aan een sterke reeks bezig. Ze haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs en won daarvoor het ITF-toernooi in Tunis. Door haar goede resultaten zal ze de top honderd van de wereld ingaan.