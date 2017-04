Het was donderdagavond, de echte Leo Beenhakker zat ietsje verderop in de bioscoopzaal, en op het grote scherm verscheen de Leo Beenhakker van lang geleden



Hij stond op een sintelbaan in Stuttgart. Het was september 1998: Leo oogde jong en onbezorgd. De haren waren niet rossig zoals vroeger, of grijs en dun bezaaid zoals nu, maar mooi vol en glanzend blond.



Feyenoord had zojuist met 1-3 van VFB Stuttgart gewonnen in het UEFA Cup-toernooi. De Duitse verslaggever was bijna klaar met het interview, maar tot slot wilde hij - heel nederig - nog één dingetje weten. Of de jonge Don misschien nog een wijs advies had voor de Duitsers, en voor het Duitse voetbal in het algemeen.



(In mijn herinnering zuchtte Beenhakker destijds heel diep, om daarna theatraal een hand door het haar te halen. Maar niets is minder waar, zo bewezen de beelden uit de film 'De Coolsingel liep vol'.)



Leo was ongelooflijk snel en adrem. Hij twijfelde geen seconde - en gaf toen het vermoedelijk mooiste antwoord ooit door een Nederlandse voetbaltrainer gegeven. 'Haben Sie eine Stunde?', zei Beenhakker, minzaam grijnzend.