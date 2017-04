Hans en de KNVB: niet meer uit te leggen

Dát verhaal was nog wel uit te leggen geweest. Weerstand houd je altijd, zeker rond Van Breukelen, maar één rollenspel zou genoeg moeten zijn, ter voorbereiding op de persconferentie. Houd het gewoon strak en simpel.



Ongeveer zo: 'Eerst breed georiënteerd, twee opties over. Gesprek met Ten Cate was goed. De combinatie met Rutten bleek echter niet haalbaar, dat bevestigde onze keuze voor Advocaat, want we weten wat hij kan. Klaar. Basta. Onze keuze. Staan we achter. Bladiebla.'



Maar dat is buiten Hans zelf gerekend, de flapuit, de chaoot, de twijfelaar. De neurolinguïstisch programmeur. Het zweverige type.



Hartstikke aardige man, goed hart, maar ook: ­ongeleid projectiel. Te goed van vertrouwen. Het analytisch vermogen en de mensenkennis van een, nou ja, verzint u zelf maar een bijtende metafoor.



Hans verzoop en verdwaalde, ergens tussen Abu Dhabi, Zeist en Istanboel. In plaats van te regisseren, ging Hans wikken en wegen, praten en nog meer praten, hannesen en twijfelen.



Alle regie die hij nog dacht te hebben, werd uit zijn handen gerukt en op straat gesmeten. Had-ie eindelijk een knoop doorgehakt, moest-ie de losse touwtjes toch weer aan elkaar zien te knopen.



Ten Cate had ondertussen de halve nationale pers gemobiliseerd, een VI-journalist mocht - toevallig of niet - zelfs letterlijk meeluisteren in zijn auto, maar nog steeds hield Hans alles open. Half belovend, toezeggend, draaiend, schipperend.



Er bestaat een handig hulpmiddeltje in dit soort situaties, bedoeld om orde te scheppen in de chaos in je hoofd, en het werkt zowel thuis bij je vrouw als op het werk. Stel jezelf de simpele vraag: kan ik dit nog uitleggen?



Zo wel: gelukkig maar. Zo niet: wegwezen.