Hans had schijt. Hulde

Vroeger had je Roelof Luinge. Die vond het leuk om na afloop van wedstrijden een grote pils te drinken, in de bestuurskamer of in het sponsorhome, en als Roelof het echt naar zijn zin had, ging hij daarna aangeschoten een potje staan zingen op de bar. (Zijn favoriet: 'De Vlieger' van André Hazes.)



De mensen vonden dat 'onverstandig' van Roelof, want hij was scheidsrechter in het betaald voetbal. Je had nog geen iPhones in die tijd, maar er was altijd wel ergens een valse nicht, voormalig NSB'er of oud wijf die er schande van fluisterde, en niet veel later stond het dan in de krant.



Roelof had daar schijt aan. Zijn argumentatie was simpel: hij was een mens, geen robot, en als de KNVB daar problemen mee had, dan moesten ze hem maar ontslaan. Een week later stond-ie dan weer vrolijk aan de bar in Waalwijk of Doetinchem.



Deze week had je Hans van Breukelen. Een totaal ander mens in een andere tijd, andere functie ook, maar die had ook iets zogezegd 'onverstandigs' gedaan. In de kantine van amateurclub Berkum in Zwolle had Hans gezegd dat hij - houd u vast - 'Feyenoord de titel wel gunt'.