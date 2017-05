Hans zal het nooit leren

,,Ik heb de bal bewust laten gaan. Je kan in de herhaling misschien zien dat ik mijn hand terugtrek.'' Aldus Hans van Breukelen op 16 juni 1990 tegen Kees Jansma. Even daarvoor heeft Stuart Pearce in de allerlaatste seconden van de wedstrijd Engeland - Nederland de bal uit een (indirecte) vrije trap tegen de touwen gejaagd. Hoewel doelman Van Breukelen gestrekt naar de hoek gaat, beweert hij na de wedstrijd met droge ogen dat hij 'm opzettelijk heeft laten gaan. Wij hadden het allemaal verkeerd gezien.



Eerlijk gezegd was ik dit opmerkelijke stukje voetbalhistorie al bijna vergeten, totdat ik er afgelopen donderdag op Schiphol aan werd herinnerd door een Ajax-fan, die op weg was naar Lyon. Want vorige week was naast de spannende halve finale van Ajax de pijnlijke KNVB-vergadering in Zeist voor een ieder talk of the town. De nederigheid die interim directeur Jean-Paul Decossaux afgelopen weekend betrachtte toen hij de schaal aan Dirk Kuyt uitreikte, was op die dag in Zeist ver te zoeken.



Het begrip 'liegen dat het gedrukt staat' kreeg een geheel nieuwe lading, toen technisch directeur Hans van Breukelen een woordelijke reproductie van zijn uitspraken tegen Henk ten Cate in Voetbal International weerlegde met de opmerking dat dit in zijn perceptie niet juist was. In een hoorcollege van ruim een uur werden de aanwezigen getrakteerd op een nieuwe dimensie van dit bestaan. Welkom in de wondere wereld van Hans van Breukelen.