Hassan loopt 28 jaar oud record uit de boeken

Sifan Hassan en Sanne Verstegen hebben vandaag tijdens de hoog aangeschreven atletiekmeeting in Birmingham twee belegen Nederlandse indoorrecords verbeterd. Hassan snelde in de Engelse stad op de 3000 meter naar 8.30,76. Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan Elly van Hulst, die in 1989 in Boedapest tot 8.33,82 kwam. Daarmee had Van Hulst tien jaar het wereldrecord in handen.