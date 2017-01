Heel even niet de allerbeste beste vrienden

,,Dan knuffel je elkaar even'', zei een lachende Fer, die met Swansea City een reuzenstunt uithaalde door titelkandidaat Liverpool voor het eerst sinds een jaar in competitieverband in eigen stadion te laten struikelen (2-3). ,,Het is zo bijzonder om op dit podium tegenover één van je allerbeste vrienden te staan. Maar iedereen kent de belangen. Swansea City zet alles op alles om niet te degraderen.''



Voor Georginio Wijnaldum voelde het weerzien met Fer uiteindelijk bepaald niet als een gezellig driegangendiner. Al trakteerde de speler van Liverpool na afloop wel op een etentje. ,,Leroy had de tijd, we hebben nagepraat'', zei Wijnaldum. ,,We spelen allebei in Engeland, maar we zien elkaar alleen bij het Nederlands elftal. Of als we tegen elkaar spelen.'' Swansea City, voor het duel in Liverpool toch echt de hekkensluiter in de Premier League, beet zich zaterdag als een pitbull vast in de thuisploeg. En met resultaat. ,,Thuis moet je winnen'', vond Wijnaldum, die bij de 2-2 van Roberto Firmino de assist leverde. ,,Het was wel speciaal om tegen Leroy te spelen. Vroeger toen ik bij Sparta speelde en hij bij Feyenoord, nu in de Premier League. De titel? Daar hebben we zelf nooit over gesproken, dat is iets voor de media. Maar buiten dat, van de hekkensluiter moet je winnen.''