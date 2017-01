Helmond Sport kiest voor Marcel van den Bunder als algemeen directeur

Het bestuur van Helmond Sport sprak meerdere keren met Van den Bunder en ziet in hem de man die de club op commercieel gebied moet laten groeien. Ook gaat Van den Bunder aan de slag met de nieuwe stadionplannen op De Braak en de rol van Helmond Sport daarin. ,,Er wacht een mooie uitdaging, ik ben blij om betrokken te zijn bij de nieuwe plannen van Helmond Sport", zegt Van den Bunder.



Het bestuur sprak met 2 kandidaten, maar koos onder meer voor Van den Bunder vanwege zijn ervaring in de voetballerij en zijn verleden in de hotelwereld. Zo was de Eindhovenaar 8 jaar lang general manager Hotel Carlton De Brug in Mierlo, waar destijds diverse spelers van Helmond Sport regelmatig verbleven. ,,Wij denken dat Marcel met zijn ervaring in de voetbalwereld een toegevoegde waarde is voor Helmond Sport", zegt voorzitter Philippe van Esch.



Van den Bunder werd in mei 2014 ontslagen bij Roda JC en was daarna druk met zijn eigen bedrijf waarin hij advies gaf op het gebied van hospitality, leisure en sport.